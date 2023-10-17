После госпитализации рабочих СК начал проверку инцидента в доме Устинова

Обрушение перекрытий при сносе исторического доходного дома Устинова в Петербурге вызвало реакцию со стороны Следственного комитета. Ведомство сообщило о начале доследственной проверки происшествия.

СК известно о госпитализации двоих рабочих, которым оказывают квалифицированную медицинскую помощь. По завершении проверки следователи примут процессуальное решение.

Отметим, что градозащитники уже две недели протестуют против незаконных, по их утверждению, работ в историческом флигеле 1903 года постройки на улице Егорова. Накануне обрушением бетонной плиты при демонтаже дома, который ведет компания "Прайд", заинтересовалась прокуратура. Днем позже к Смольному вышел активист с письменной просьбой спасти здание.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram