Муратов* обжаловал свое включение в реестр иноагентов

Медиаменеджер Дмитрий Муратов* подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, передает "Интерфакс". В нем нобелевский лауреат выражает протест против присвоения ему статуса иностранного агента и требует исключить его из соответствующего реестра.

Суд принял исковое заявление к рассмотрению.

Муратова* объявили иноагентом 1 сентября. Он является основателем и многолетним главредом "Новой газеты", которая после начала военной спецоперации перестала выходить на бумаге и была лишена лицензии СМИ. В сентябре журналист временно оставил свою должность.

*Минюст внес Дмитрия Муратова в единый реестр иноагентов

фото: ещенепознер / YouTube (скриншот видео)