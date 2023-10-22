ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:30

В Петербурге госпитализировали упавшую с самоката пьяную девочку

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализировали упавшую с самоката пьяную девочку

В Невском районе Петербурга накануне вечером случилась очередная авария с участием самоката. Им управляла 14-летняя школьница, находясь в нетрезвом состоянии, о чем сообщает "Фонтанка".

Подросток не справился с управлением и упал с транспортного средства, проезжая по улице Крыленко. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и острое отравление этанолом. Ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Из-за значительного роста числа аварий с участием электросамокатов в нынешнем году за проблему взялись петербургские депутаты. В городе появляется все больше ограничений для любителей использовать средства индивидуальной мобильности.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама