В Петербурге госпитализировали упавшую с самоката пьяную девочку

В Невском районе Петербурга накануне вечером случилась очередная авария с участием самоката. Им управляла 14-летняя школьница, находясь в нетрезвом состоянии, о чем сообщает "Фонтанка".

Подросток не справился с управлением и упал с транспортного средства, проезжая по улице Крыленко. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и острое отравление этанолом. Ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Из-за значительного роста числа аварий с участием электросамокатов в нынешнем году за проблему взялись петербургские депутаты. В городе появляется все больше ограничений для любителей использовать средства индивидуальной мобильности.

Фото: ЗАКС.Ру