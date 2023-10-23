Амосов заступился за георгиевскую ленточку

Депутат петербургского Заксобрания Михаил Амосов высказался 23 октября в своем Telegram-канале в поддержку георгиевской ленточки. На рассуждения о ней парламентария сподвигли голоса сомневающихся в придании официального статуса символу победы в Великой Отечественной войне.

"В городском парламенте обсуждается вопрос об официальном статусе георгиевской ленточки. В связи с этим прозвучали голоса сомневающихся в правильности такого решения. <...> Моя позиция: не трогайте георгиевскую ленточку! Она не про государство, а про людей, про народ", — поделился соображениями Амосов.

Противники закрепления статуса георгиевской ленточки упирают на то, что она может ассоциироваться с политикой российского государства, указал депутат. В качестве ответа он перечислил страны с противоречивой историей, жители которых не высказываются против официальной символики. Говоря о георгиевской ленточке, Амосов назвал ее символом "личного мужества людей, рискующих жизнью на поле боя во имя Отечества", а также указал на то, что она закрепилась в сознании россиян стараниями самих жителей страны, но не государства.

"Времена изменятся, а символ доблести во имя страны останется", — резюмировал депутат.

Ранее Амосов был избран на пост главы Движения демократического обновления.

Фото: ЗАКС.Ру