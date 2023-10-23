На журналиста Плющева* составили протокол за невыполнение требований законодательства об иноагентах

В отношении бывшего сотрудника радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева* был составлен протокол о неисполнении законодательства об иноагентах, сообщил 23 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы. Журналисту вменяется непредоставление отчетности в Минюст (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

"Судом принят к рассмотрению протокол в отношении Плющева*, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", — цитирует информагентство сообщение суда.

Максимальное наказание за вменяемое Плющеву* нарушение предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей.

В июне столичный суд назначил журналисту штраф в размере 30 тысяч рублей из-за отсутствие в публикациях упоминаний о статусе иноагента. В соответствующий реестр Минюст внес Плющева* в октябре 2022 года.

*Минюст внес Александра Плющева в единый реестр иноагентов

Фото: Ищем Выход / YouTube (скриншот)