Беглов представит в ЗакСе проект бюджета на 2024 год 31 октября

В Законодательном собрании Петербурга определились, когда депутаты приступят к рассмотрению в первом чтении законопроекта о бюджете города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года. Заседание пройдет во вторник, 31 октбяря, сообщил председатель парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале.

"Первое чтение законопроекта о бюджете Петербурга на ближайшие три года состоится в следующий вторник, 31 октября. Такое решение принял сегодня Совет фракций", - написал спикер.

Изначально парламент собирался начать рассмотрение уже 25 октября, однако на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа глава комитета Денис Четырбок объявил, что Смольный не в полной мере ответил на все интересующие вопросы депутатов о проекте бюджета. Вице-губернатор Алексей Корабельников тогда заявил, что такие вопросы требуют согласования.

Отметим, по расписанию заседание должно было состояться в среду, 1 ноября. По информации ЗАКС.Ру, на Совете фракций поводом для переноса заседания назвали занятость губернатора Александра Беглова - именно он должен представлять проект бюджета. Добавим, что проект бюджета должен быть рассмотрен в течение 25 дней с момента внесения в парламент.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру