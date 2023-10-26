Спецкор "Коммерсанта" встретил в Кремле Явлинского

После встречи президента Владимира Путина с представителями различных конфессий, состоявшейся накануне, в один из корпусов Кремля вошел председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Об этом написал в "Коммерсанте" специальный корреспондент газеты Андрей Колесников, посетивший мероприятие с участием иерархов. Журналист предположил, что Явлинский спешит на некое следующее совещание.

"Ни с кем на ходу не разговаривая, быстро прошел внутрь, словно опаздывая", - описал Колесников свою внезапную встречу с политиком.

На прошлой неделе пресс-служба "Яблока" заверила общественность, что никаких переговоров насчет президентских выборов президентская администрация с основателем партии не ведет.

Ранее Явлинский заявил, что граждане сами должны собирать за него подписи для его очередного выдвижения в президенты. Таких подписей 71-летнему политику понадобилось не менее 10 миллионов. На предыдущих выборах Явлинский, по официальным данным ЦИК, набрал 1,05% голосов.

фото: kremlin.ru