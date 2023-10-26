На столичную активистку Мисик завели дело об оправдании терроризма

Покинувшая Россию 21-летняя активистка Ольга Мисик рассказала об обыске, проведенном утром 26 октября по ее месту жительства. Силовики, безуспешно искавшие Мисик, потревожили ее отца и ничего в итоге не изъяли.

"Конечно, я сижу под кроватью, пишу посты", - пошутила активистка в своем Telegram-канале.

Опубликованный ею скан постановления об обыске дает понять, что следственные действия проводились в рамках дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2). Дело завели из-за постов о взрыве в Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский.

Ранее ее объявили в розыск.

Ольга Мисик известна в СМИ как "девочка с Конституцией": на несанкционированных московских митингах лета 2019 года она сидела на асфальте и зачитывала омоновцам положения основного закона.

фото: Avtozak LIVE / YouTube (скриншот)