В Смольном обсудили вопрос установки шлагбаумов во дворах

В Петербурге чиновники приступили к работе по упрощению порядка установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов, поведал вице-губернатор Кирилл Поляков 26 октября. Согласно его рассказу, соответствующий вопрос поднимался на совещании с представителями ведомств города.

"Работа по упрощению порядка по установке шлагбаума уже началась. Депутаты Законодательного собрания сейчас прорабатывают соответствующий закон", — написал Поляков в своем Telegram-канале.

Сейчас для установки шлагбаума жильцы должны провести общее собрание, при этом обязательным условием указано проведение межевания территории. Также процедура усложняется требованиями о получении ряда согласований и предоставлении проекта ограждающего устройства.

Поляков заострил внимание на такой проблеме, как вопрос проезда автомобилей экстренных служб через шлагбаумы. Он уточнил, что существует предложение включить управление ими в систему "Безопасный город".

Ранее депутат Заксобрания Борис Вишневский предлагал ввести мораторий на демонтаж шлагбаумов на Петроградской стороне. По его словам, установкой ограждений местные жители стремятся защититься от автомобилистов, не желающих платить за парковку. Поляков тогда не поддержал идею, но уведомил парламентария о разработке законопроекта, упрощающего установку ограждений.

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова