Сопредседатель "Голоса"* Мельконьянц обжаловал продление ареста

Сопредседатель движения "Голос"* Григорий Мельконьянц обжаловал решение о продлении ему срока содержания в СИЗО до января 2024 года, сообщил 26 октября ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу. Юриста преследуют по уголовной статье об организации деятельности нежелательной НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

"Поступила апелляционная жалоба Мельконьянца на решение Басманного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей до 17 января 2024 года", — цитирует слова своего собеседника информагентство.

Согласно версии следствия, Мельконьянц продолжал сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)** даже после признания ее нежелательной в России. В августе суд заключил его под стражу на два месяца в рамках возбужденного уголовного дела. В середине октября содержание в СИЗО продлили до второй половины января.

*Минюст внес "Голос" в единый реестр иноагентов

**Генпрокуратура признала ENEMO нежелательной организацией в РФ

Фото: RFI на русском / YouTube (скриншот)