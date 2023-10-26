МВД объявило в розыск 98-летнего бойца украинской дивизии СС

В базе розыска МВД оказался участник Второй vировой войны в составе 1-й украинской дивизии СС Ярослав Гунько (Гунька), на что обратила внимание "Медиазона"*. 98-летнего поляка разыскивают в рамках расследования уголовного дела.

На прошлой неделе СК предъявил фигуранту заочные обвинения. Дело против пенсионера возбудили по статье о геноциде (ст. 357 УК), предусматривающей пожизненное заключение. По версии следствия, поляк участвовал в массовых убийствах мирных жителей СССР.

Интерес к сотрудничеству Гунько с нацистами возник на фоне скандала в канадском парламенте, куда его позвали в сентябре и где стали чествовать. Сцена возмутила некоторых официальных российских лиц, включая президента. Впоследствии проверкой инцидента занялись силовики.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: sledcom.ru