Матвиенко посоветовала депутатам в новых регионах поработать плотниками и электриками

Депутаты в новых регионах должны демонстрировать народу свою близость и при необходимости самолично браться за работу на стройке, полагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Свои советы парламентариям она озвучила в беседе с главой Херсонской области Владимиром Сальдо на встрече в СФ.

"Сейчас депутатам надо ни в коем случае не превратиться в заседателей, бюрократов. <...> Прямо ногами [доходить до людей] и стараться. И плотниками поработать, и электриками, если надо, поработать, чтоб люди видели, что о них заботятся, что они не брошены", — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Рекомендации председателя Совфеда касались подготовки к зиме в новых регионах, где, по ее словам, "окна не везде еще вставлены, не везде с отоплением решены вопросы, где-то выбиты двери". Матвиенко признала, что сразу все необходимые объекты построить нельзя, и предложила обеспечить граждан теплом, вставив в дома окна и двери. "Мелочи, а на них люди очень реагируют", — поделилась соображениями она.

Ранее стало известно, что в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях стали формировать органы ЗАГС. Сами регионы вошли в состав России больше года назад, в честь этого 30 сентября было объявлено Днем воссоединения с Россией четырех новых регионов.

Фото: ЗАКС.Ру