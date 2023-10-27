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Группа "ГРОТ" пожаловалась на отказ музыкальных сервисов выпускать ее новую песню

фото ЗакС политика Группа "ГРОТ" пожаловалась на отказ музыкальных сервисов выпускать ее новую песню

Омская рэп-группа "ГРОТ", известная своими пацифистскими и критическими по отношению к действующей власти текстами, рассказала о невозможности выпустить новую песню под названием "За мир и любовь". Модерацию не удалось пройти ни на одном российском музыкальном сервисе.

"В связи с этим мы вынуждены выпустить её на всех цифровых площадках, кроме российских. Те из вас, кто не имеет доступа к зарубежным музыкальным сервисам и находится в России, смогут услышать новую песню на YouTube", - рассказали рэперы в своем официальном Telegram-канале.

В сингле, в частности, говорится о доносах, об административном давлении на музыкантов, не поддержавших спецоперацию, и отмене их концертов.

Некоторые старые произведения группы "ГРОТ" включены в реестр экстремистских материалов.

фото: pixabay


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