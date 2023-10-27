Командование Воздушно-космическими войсками принял генерал-полковник Афзалов

На должность главнокомандующего Воздушно-космическими войсками назначили 55-летнего генерала-полковника Виктора Афзалова. Его персональная страница на сайте Минобороны появилась 27 октября. Афзалов — уроженец Крыма.

В послужном списке нового назначенца — работа на постах командующего объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа и начальника главного штаба Воздушно-космических сил. Военнослужащий награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.

Предшественником Афзалова на его новом месте службы был генерал Сергей Суровикин, до того руководивший объединенной группировкой российских войск на Украине. После попытки вооруженного мятежа в исполнении ЧВК "Вагнер" в конце июня Суровикин перестал быть публичной фигурой. В СМИ появлялись версии, согласно которым он оказался в опале. В конце августа стало известно об увольнении Суровикина. При этом сообщалось, что он останется работать в структуре Минобороны.

фото: mil.ru