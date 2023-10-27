На Лахтинскую улицу в декабре 2023 года могут вернуть горельеф с Мефистофелем

В Петербурге почти завершены работы по восстановлению горельефа с Мефистофелем на Лахтинской улице, 24, об этом 27 октября пишет "Фонтанка.ру".

На данный момент уже закончены самые большие и сложные работы. Горельеф специалисты восстанавливают с нуля.

В Фонде капитального ремонта заверили, что работы идут согласно договору, а значит, до 1 декабря восстановление горельефа планируют закончить.

Руководитель проекта подтвердил эту информацию и сказал, что даже погода не должна помешать работам.

Напомним, что горельеф с Мефистофелем сбили в 2015 году. Оставшиеся фрагменты находятся в Петербургском центре культурного наследия имени академика Пиотровского.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга