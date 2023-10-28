СК по Москве завел против мигрантов 12 дел об уклонении от военной службы

В российской столице возбудили двенадцать уголовных дел в отношении уроженцев стран Средней Азии, вошедших в российское гражданство и уклоняющихся от службы.

Преследовать новоявленных граждан РФ стали в октябре после того, как они в положенный срок не явились в военкомат. Сотрудники СК устанавливают их местонахождение.

В ведомстве отмечают, что фигуранты проигнорировали повестки, "не имея оснований для освобождения и отсрочки от военной службы".

Ранее на уровне Госдумы уже неоднократно звучали призывы лишать российского гражданства тех мигрантов, его получивших, кто не собирается участвовать в спецоперации. На рынках, в том числе петербургских, время от времени проводятся облавы на лиц из ближнего зарубежья с вручением повесток.

UPD 15:45 Число московских дел против мигрантов-уклонистов выросло до двадцати двух.

Фото: ЗАКС.Ру