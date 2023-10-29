Патриарх освятил церковь на Смоленском кладбище

Патриарх Кирилл принял участие в освящении церкви Воскресения Христова на Смоленском кладбище, сообщил 29 октября спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский. Кроме него, участие в церемонии приняли губернатор Александр Беглов и депутат Госдумы Михаил Романов.

"Второй день визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Петербург. Утро началось с чина Великого освящения и Божественной литургии в храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Депутат перечислил функции, которые выполняла в течение своего существования церковь. В разное время она использовалась как музей Главного геологоразведочного управления, общежитие и как цех ремонтного завода. "К счастью, спустя десятки лет храм всё же вернулся сюда. В обновленном виде, но все с той же духовной ценностью", — отметил Бельский.

Днем ранее патриарх Кирилл освятил храм в поселке Комарово.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского