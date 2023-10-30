Василеостровский суд принял к производству дело священника о разбое и похищении человека

Василеостровский районный суд принял к производству уголовное дело в отношении священнослужителя Василия Бойко, сообщила 30 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Настоятеля храма Святого Великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка обвиняют в попытке похищения человека в попытке похищения человека (ст. 126 УК РФ с применением ст. 33 УК РФ) и разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ с применением ч. 1 ст. 30, ч.3 ст. 33 УК РФ).

Следствие полагает, что Бойко организовал похищение своего знакомого по приходу, подозревая его в заинтересованности к отстранению от богослужений. Также священник полагал, что тот распространяет сообщения о его личной жизни. Для воплощения задуманного в жизнь он обратился к известному ему гражданину с просьбой найти исполнителя за 45 тысяч рублей. Последний, получив 25 тысяч рублей, обратился в полицию с рассказом о полученном предложении.

В конце апреля 2023 года знакомый представил Бойко якобы найденного исполнителя, которым на самом деле оказался сотрудник полиции. В начале мая священника уведомили о будто бы совершенном похищении. После этого он передал недостающую часть суммы и попросил удерживать оппонента в течение еще какого-то времени. При этом он будто бы высказал пожелание оставить себе машину похищенного. Вслед за этим произошло задержание.

Сам Бойко признает факт похищения, однако отрицает обвинения в разбое, уточнила судебная пресс-служба. Ранее суд продлил ему срок содержания под домашним арестом до 4 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру