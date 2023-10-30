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Новости 16:09

Прокуратура утвердила обвинение в отношении петербуржца, ударившего полицейского телефоном

фото ЗакС политика Прокуратура утвердила обвинение в отношении петербуржца, ударившего полицейского телефоном

Прокуратура Кронштадтского района утвердила обвинение в отношении мужчины, который ударил сотрудника правоохранительных органов по лицу, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Петербуржца обвиняют по статье о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). 

По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина, будучи пьяным, находился в отделении полиции в Кронштадском районе за нарушение общественного порядка в кафе.

Чтобы избежать ответственности за правонарушение, мужчина решил ударить полицейского по лицу мобильным телефоном.

Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд. 

Фото: ЗАКС.Ру


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