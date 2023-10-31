"Четвертый выстрел сделайте в лоб": Кадыров приказал стрелять в зачинщиков беспорядков

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил силовикам подавлять беспорядки в республике, передает 31 октября РИА "Новости". При этом отдельно приказал стрелять в зачинщиков, если те не подчинятся после трех предупредительных выстрелов.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", — заявил Кадыров на совещании в правительстве Чечни.

В воскресенье вечером толпа махачкалинцев прорвалась на летное поле местного аэропорта, подогреваемая сообщениями об ожидаемом прилете борта из Израиля. По итогам произошедшего было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), его расследование взял на свой контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В Кремле заявили, что произошедшее было инспирировано из-за рубежа, позже президент Владимир Путин высказался, что это стало, помимо прочего, результатом деятельности в соцсетях "агентуры западных спецслужб", в том числе с территории Украины.

Согласно информации МВД, к вечеру понедельника были задержаны 83 человека по подозрению в участии в беспорядках.

Фото: Telegram-канал Kadyrov_95