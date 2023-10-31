Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Майкла Наки*

Басманный суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении видеоблогера Майкла Наки* по делу о непредставлении в Минюст отчетности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 31 октября ТАСС. Рассмотрение дела назначено на начало декабря.

"Судом назначено на 8 декабря рассмотрение протокола в отношении Наки* по ч. 2 ст. 19.34 КоАП", — рассказали информагентству в суде.

Блогеру грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Статус иноагента Наки* получил в сентябре прошлого года. В конце минувшего августа суд в Москве заочно приговорил его к 11 годам лишения свободы по делу о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ). Сам Наки* сейчас пребывает за границей.

*Минюст внес Майкла Наки в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Накипело. Майкл Наки*"