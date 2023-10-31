Песков анонсировал усиление противодействия воздействию на Россию извне

В России следует ожидать усиления противодействия влиянию со стороны других государств, следует из слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов рассказать о результатах совещания главы государства Владимира Путина с членами Совбеза, правительства и руководством силовых структур, состоявшемся в понедельник вечером.

Раскрывать подробности встречи Песков отказался, объяснив это ее закрытым характером.

"Нет, совещание носит закрытый характер. По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию тому самому вмешательству извне, в том числе информационным внешним манипуляциям и так далее", — цитирует РИА "Новости" высказывание представителя Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что подобные манипуляции "способны провоцировать ситуацию у нас в стране" в связи с событиями в Израиле. Участников прошедшего совещания он отрекомендовал "теми самыми людьми, которые, собственно, и отвечают за эту работу", то есть за противодействие угрозам государству.

Совещание с участием Путина состоялось вечером в понедельник после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Президент заявил, что причиной событий стали в том числе действия "агентуры западных спецслужб" в соцсетях.

Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров приказал силовикам пресекать беспорядки в республике, в том числе стреляя по протестующим после трех предупредительных залпов.

Фото: Kremlin.ru