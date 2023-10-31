Володин призвал сделать всё, чтобы граждане не подпадали под влияние зарубежных соцсетей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 31 октября призвал профильные комитеты обратить внимание на прошедшие в Дагестане беспорядки. Заниматься этим предстоит комитету по безопасности и противодействию коррупции и комитету по информполитике, информационным технологиям и связи.

По версии Володина, прорыв жителей Махачкалы на летное поле аэропорта вечером в воскресенье был спровоцирован из-за рубежа. "За этим стоят США, Украина, их спецслужбы, это уже установлено", — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Спикер объявил, что Telegram-канал "Утро Дагестана", ставший известным после событий в Махачкале, "администрировался с Украины" местными спецслужбами "под непосредственным руководством ЦРУ США".

В связи с этим следует дать оценку произошедшему, полагает Володин. "Нам надо сделать все для того, чтобы наши граждане не подпадали под влияние тех социальных сетей, за которыми стоят Вашингтон, Брюссель и через которые недружественные страны пытаются создать конфликты на нашей территории", — заявил по этому поводу он.

Ранее о том, что беспорядки были инспирированы в том числе посредством соцсетей из-за рубежа, заявил президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник анонсировал возможность усиления противодействия зарубежному влиянию.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина