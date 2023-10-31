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Новости 14:46

Володин призвал сделать всё, чтобы граждане не подпадали под влияние зарубежных соцсетей

фото ЗакС политика Володин призвал сделать всё, чтобы граждане не подпадали под влияние зарубежных соцсетей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 31 октября призвал профильные комитеты обратить внимание на прошедшие в Дагестане беспорядки. Заниматься этим предстоит комитету по безопасности и противодействию коррупции и комитету по информполитике, информационным технологиям и связи.

По версии Володина, прорыв жителей Махачкалы на летное поле аэропорта вечером в воскресенье был спровоцирован из-за рубежа. "За этим стоят США, Украина, их спецслужбы, это уже установлено", — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Спикер объявил, что Telegram-канал "Утро Дагестана", ставший известным после событий в Махачкале, "администрировался с Украины" местными спецслужбами "под непосредственным руководством ЦРУ США".

В связи с этим следует дать оценку произошедшему, полагает Володин. "Нам надо сделать все для того, чтобы наши граждане не подпадали под влияние тех социальных сетей, за которыми стоят Вашингтон, Брюссель и через которые недружественные страны пытаются создать конфликты на нашей территории", — заявил по этому поводу он.

Ранее о том, что беспорядки были инспирированы в том числе посредством соцсетей из-за рубежа, заявил президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник анонсировал возможность усиления противодействия зарубежному влиянию.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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