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Новости 16:59

В Ленобласти вице-губернатор Ильин возглавил комитет по правопорядку

фото ЗакС политика В Ленобласти вице-губернатор Ильин возглавил комитет по правопорядку

Ответственный за поддержание безопасности в Ленобласти вице-губернатор Михаил Ильин официально утвержден в должности главы регионального комитета по правопорядку и безопасности, рассказал 31 октября Telegram-канал региональной администрации.

"Распоряжением губернатора с сегодняшнего дня совмещение должностей на постоянной основе закреплено за Михаилом Ильиным", — говорится в опубликованном во вторник сообщении.

На прошлой неделе Ильин встал во главе комитета в статусе исполняющего обязанности его председателя. Тогда утверждалось, что занимать пост чиновник будет "на период вакантной должности и с его согласия".

В сентябре Ильин говорил о необходимости усилить контроль за небом в Ленобласти с целью противодействия беспилотникам. До этого, в конце весны, он связал протесты экоактивистов в Дубровке с происками Запада.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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