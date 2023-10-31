"Почта России" нуждается в 20-30 млрд рублей докапитализации

Замгендиректора по финансам и экономике "Почты России" Елена Степина рассказала сенаторам о материальных потребностях ее компании, переживающей непростые времена и нацеленной на оптимизацию работы. Акционерному обществу, по оценкам Степиной, на сегодняшний день дополнительно требуется 20-30 млрд рублей.

"Мы бы предлагали рассмотреть докапитализацию общества для снижения долговых обязательств, субсидию на возмещение процентов, долгосрочное инвестирование средств, находящихся в доверительном управлении, - то, что мы уже сейчас реализуем, и кредиты, и займы по льготным тарифам за счет ФНБ", - приводит ее слова ТАСС.

При этом только в следующем году дополнительные 10 млрд рублей понадобятся на подтягивание зарплат к уровню МРОТ, а еще 32 млрд рублей - на их повышение до рыночного уровня.

"Мы сократили операционный убыток в три раза по итогам шести месяцев и прикладываем максимальные усилия, чтобы по итогам года не снизить темпы", - отчиталась замгендиректора.

С начала года компания восстановила работу 340 закрывшихся ранее отделений.

Напомним, месяц назад спикер Совфеда Валентина Матвиенко публично выразила недовольство "дырой", которая, по ее мнению, образовалась в бюджете почтового монополиста. В середине года из компании стали массово увольняться почтальоны в связи с урезанием окладов. Ответом на кризис "Почты России" стало правительственное предложение ввести дополнительный налог для крупного бизнеса, которым хотят поддержать переживающее трудности акционерное общество.

Фото: ЗАКС.Ру