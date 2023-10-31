В Петербурге протестируют систему электронного голосования

В середине ноября жители Петербурга смогут принять участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале 31 октября.

Для этого необходимо подать заявку на "Госуслугах". Форма записи будет доступна две недели, с 1 по 13 ноября. Непосредственно само тестирование ДЭГ на специальном сайте пройдет 15-17 ноября.

О том, что все регионы России будут тестировать систему, стало известно еще в начале октября. В рамках подготовительных мероприятий будут использовать государственную автоматизированную систему "Выборы" и программно-технический комплекс дистанционного электронного голосования. Отчасти их готовят для президентских выборов, которые пройдут весной 2024 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру