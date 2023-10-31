Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценили почти в 300 млн рублей

Воскресные волнения в международном аэропорту Махачкалы обернулись для его здания и инфраструктуры крупным ущербом. Урон, по предварительным данным, оценили не менее чем в 285 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил избранный от Дагестана депутат Госдумы Хизри Абакаров. Экспертный анализ повреждений еще не закончен.

Парламентарий рассчитывает взыскать ущерб с участников беспорядков, попавших на камеры наблюдения. Их больше не будут обслуживать в аэропорту.

"Мы знаем, кто пишет в социальных сетях антисемитские речи и призывает к расправе над людьми по их национальному и религиозному признаку. Все эти провокаторы тоже вносятся в черный список аэропорта!", - рассказал Абакаров.

Напомним, что в минувший уик-энд окола полутора тысяч человек проникли в аэропорт, будучи обеспокоенными информацией о возможном прилете в город беженцев из Израиля. Участники акции выбежали на летное поле и фактически взяли в осаду несколько транспортных средств в поисках граждан Израиля. В столкновениях с силовиками получили травмы десятки представителей власти. По факту инцидента возбудили дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Накануне президент Владимир Путин увидел в дагестанских событиях зарубежный след.

Фото: ЗАКС.Ру