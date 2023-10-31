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В Петербурге за взятки будут судить еще одну экс-сотрудницу Роспотребнадзора

фото ЗакС политика В Петербурге за взятки будут судить еще одну экс-сотрудницу Роспотребнадзора

Следственный комитет по Петербургу закончил расследование коррупционного дела, возбужденного в отношении 49-летней бывшей сотрудницы регионального управления Роспотребнадзора. Ей инкриминируют получение взяток (пп. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК) в 2019-2023 годах, о чем сообщает пресс-служба силового ведомства.

Следствие считает, что бывшая чиновница регулярно устраивала несанкционированные проверки различных точек общепита в Выборгском районе города. В дальнейшем женщина вымогала едемесячные взятки от владельцев кафе. Таким образом последние оплачивали бездействие сотрудницы Роспотребнадзора и непривлечение их к ответственности за обнаруженные нарушения.

Отметим, что в этом году петербургские суды вынесли два приговора другой экс-чиновнице из Роспотребнадзора, Юлии Юджел. В разгар пандемии коронавируса она систематически получала коррупционное вознаграждение за непроведение служебных проверок в отношении различных фирм. Реального срока бывшей госслужащей удалось избежать.

Фото: ЗАКС.Ру


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