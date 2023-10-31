Суды стали назначать административные аресты участникам беспорядков в Махачкале

Суд в Дагестане во вторник 31 октября стал выносить решения по административным протоколам, которые составили на задержанных по итогам беспорядков в махачкалинском аэропорту в минувшее воскресенье.

По последним данным "Интерфакса", в спецприемник отправили не менее семи человек. Их судили за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Наказания варьируются в диапазоне от одних до десяти суток ареста. Всего во время волнений задержали 83 человека.

Напомним, что вечером 29 октября полуторатысячная толпа протестующих против прилета беженцев из Израиля стала громить аэропорт Махачкалы и пытаться отлавливать евреев среди прибывающих пассажиров. Участники антисемитской акции вступили в силовое противостояние с правоохранителями, в результате чего 20 человек получили травмы.

По факту инцидента возбудили уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК). По предварительной оценке, транспортному узлу нанесен ущерб на 285 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру