Градозащитники пожаловались на возобновившийся снос дома Устинова

Петербургское градозащитное сообщество "SOS СПб СНОС" 1 ноября сигнализировало о возобновлении строительных работ в историческом доме Устинова на улице Егорова. Активисты смогли заснять перемещения по этажам людей в спецодежде, которые сбрасывают во двор строительный мусор.

Издание 78.ru узнало от пресс-службы застройщика ("Группа ЛСР"), что демонтаж, по мнению компании, необходим и будет продолжен во избежание "дальнейшего самопроизвольного разрушения конструкций".

В середине октября при сносе корпусов дома Устинова произошло обрушение перекрытий, в результате чего двоим рабочим потребовалась госпитализация. После инцидента в ситуацию вмешались СК и прокуратура, и работы были приостановлены. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК). Против демонтажа также публично выступает комитет по охране памятников (КГИОП).

фото: SOS СПб СНОС / Telegram (скриншот видео)