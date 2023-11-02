Милонов обратился в правительство с предложением создать День участника СВО

Учредить День участника СВО предложил избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия"), передает 2 ноября RT со ссылкой на его письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. По мнению парламентария, создание нового праздника будет способствовать среди прочего патриотическому воспитанию в России.

"Прошу рассмотреть возможность учреждения нового государственного памятного дня — профессионального праздника День участника специальной военной операции на Украине", — говорится в письме Милонова.

По версии депутата, учреждение праздника благотворно скажется на патриотическом воспитании в стране, а также станет данью памяти участникам спецоперации.

В четверг также стало известно об инициативе рабочей группы по СВО предоставить бойцам и их детям приоритетное право при поступлении в колледжи и техникумы. Кроме того, ряд депутатов Госдумы обратились в Минцифры с предложением увеличить до 10 % долю патриотической и социальной рекламы в кинотеатрах, включая рекламу СВО.

Фото: ЗАКС.Ру