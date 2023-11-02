Депутаты обратились к силовикам из-за беспорядков в Махачкале

Депутаты Госдумы Василий Пискарев и Александр Хинштейн (оба из "Единой России") запросили у силовых ведомств информацию о прошедших на прошлой неделе беспорядках в Дагестане. Интерес парламентариев вызвали сведения о возможном вмешательстве в дела России из-за границы.

Как рассказал Пискарев в своем Telegram-канале, запросы ушли в Генпрокуратуру, МВД, ФСБ и Следственный комитет. Депутаты попросили предоставить информацию о "фактах вмешательства во внутренние дела нашей страны, разжигания межнациональной розни со стороны западных и украинских спецслужб" в контексте событий в Махачкале.

"Необходимо детально разобраться в вопросе возможного вражеского информационного влияния на граждан, что могло способствовать организации массовой акции и погрома в аэропорту Махачкалы", — поделился соображениями Пискарев. По его мнению, в дальнейшем следует подготовить дополнительные меры ответа на подобные события.

Парламентарий уточнил, что отдельные предложения по противодействию иностранному вмешательству сейчас находятся в проработке с силовиками.

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал комитет по безопасности и противодействию коррупции и комитет по информполитике, информационным технологиям и связи обратить внимание на случившиеся беспорядки. Пискарев занимает пост главы первого комитета, Хинштейн — второго.

Волнения в аэропорту Махачкалы случились в воскресенье вечером из-за сообщений о посадке самолета из Израиля. В результате толпа прорвалась на летное поле и помещала работе воздушной гавани. Как подсчитали позже, ущерб от беспорядков составил не менее 285 миллионов рублей.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева