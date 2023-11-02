КПРФ будет про три часа в неделю собирать подписи против глиноземного завода

Петербургское отделение КПРФ объявило о намерении организовать сбор подписей против строительства глиноземного завода в Ломоносовском районе Ленобласти. Поддержать инициативу можно будет в течение трех часов по субботам в единственном районном комитете.

Предполагается, что в случае строительства предприятие станет вторым по мощности в мире. Местные жители опасаются, что соседство с заводом негативно отразится на экологии и на их здоровье.

"Коммунисты и местные жители уверены в том, что это прямая угроза не только для населения этого района, но и для жителей близлежащих населенных пунктов — в том числе Кронштадта, Ломоносова, Стрельны, Петергофа, Красного Села", — отметили в КПРФ.

Местом сбора подписей против строительства завода коммунисты определили комитет Петергофско-Стрельнинского отделения партии на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе. Как уточнили коммунисты, "поставить подпись в защиту своего будущего и будущего своих детей можно каждую субботу с 10:00 до 13:00".

Ранее в четверг администрация Ленобласти опубликовала ответ главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором говорилось о том, что опасения местных жителей преувеличены.

В начале октября в Сосновом Бору полиция задержала депутата областного Заксобрания Ивана Апостолевского (КПРФ), пришедшего на встречу с местными жителями из-за планов строительства завода. В конце месяца парламентарий сообщил в своем Telegram-канале, что передал в администрацию президента 13 тысяч подписей против предприятия.

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