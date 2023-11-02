В Кремле высказали опасения в неэффективности обсуждения духовных ценностей в школах

Обсуждение духовно-нравственных ценностей в российских школах может никак не сказаться на развитии подрастающего поколения в случае если оно будет сугубо формальным, считает глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Своими опасениями чиновник поделился на форуме Общественной палаты "Сообщество".

"Главная угроза — все это заболтать, просто заставить детей это все выучить в школе, у них будет от зубов отскакивать, но дальше с этим не будет какого-то действенного подтверждения", — цитирует слова Новикова ТАСС.

Начальник управления привел в пример 90-е годы прошлого века, когда работа врачей и учителей якобы стала меньше цениться, в то время как положение "торговцев и челноков" возросло. При этом Новиков выразил мнение, что труд последних "в иерархии стоит на более низкой ступени".

Несоответствие пропагандируемых ценностей фактическому положению вещей несет в себе большие риски с точки зрения воспитания подрастающего поколения, заключил Новиков.

Месяцем ранее депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о важности духовно-нравственных ценностей в образовании. В конце октября петербургский ЗакС принял закон о грантах для СМИ, публикующих материалы о ценностях и армии.

Фото: ЗАКС.Ру