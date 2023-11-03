Беглов рассказал о проекте будущей КАД-2

Петербургский губернатор Александр Беглов вновь поблагодарил действующего президента в связи с развитием транспортной инфраструктуры города и в интервью телеканалу 78 раскрыл некоторые детали будущей, второй по счету кольцевой автодороги (КАД-2). В его представлении, трасса должна стать четвертым системообразующим элементом транспортного каркаса совместной агломерации города и области после КАД, Западного и Восточного скоростного диаметров (ШМСД).

"Снизится нагрузка на действующую кольцевую. Также мы существенно уменьшим трафик во всей южной части Петербурга", - произнес губернатор.

Предполагается, что будущей магистралью будет пользоваться значительное число автомобилистов из Красносельского, Петродворцового, Пушкинского и Колпинского районов. Дорога также создаст транзитное сообщение между портами Балтийского и Белого морей с сетью российских скоростных шоссе. Ее проложат максимально близко к южным административным границам мегаполиса.

На прошлой неделе прилетавший в город "строительный" вице-премьер Марат Хуснуллин обозначил сроки строительства новой трассы: на реализацию проекта должно уйти три года.

Фото: ЗАКС.Ру