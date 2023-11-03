Суд приступит к рассмотрению дела Треповой в середине ноября

Первое заседание по делу Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о взрыве в петербургском кафе, состоится 15 ноября, сообщил в пятницу ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Против подсудимой выдвинуты обвинения в совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и в использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Рассмотрением дела займется Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге. Также перед судом предстанет знакомый Треповой Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ) из-за помощи подруге после взрыва.

"Дело Треповой и Касинцева начнет рассматриваться 15 ноября на базе Первого Западного окружного военного суда. Дело слушает, как и предусмотрено действующим законодательством, Второй Западный окружной военный суд", — поведали информагентству в судебной пресс-службе.

Двумя неделями ранее стало известно о регистрации дела Треповой в суде.

По версии следствия, в апреле 2023 года Трепова пришла на встречу с военкором Владленом Татарским в кафе на Университетской набережной Васильевского острова и подарила ему бюст со взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, еще 52 участника встречи получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, позже Росфинмониторинг внес Трепову в список экстремистов и террористов.

Фото: "МВД МЕДИА"/ Telegram (скриншот видео)