В Смольном передумали выставлять на торги один из домов на Тележной улице

Петербургское правительство отказалось от планов продать на аукционе расселенный исторический дом Кочетова (Тележная улица, 31, угол с улицей профессора Ивашенцова). Шестиэтажному зданию ровно 120 лет.

Таким образом, чиновники вернулись к первоначальной идее капитального ремонта и включения дома в программу "Молодежи - доступное жилье". Об этом пишет издание "Канонер".

Благодаря отказу КИО от аукциона дом Кочетова избежал участи соседних зданий по Тележной улице (дома 21-29), проданных несколько лет назад. В их защиту, опасаясь фактического сноса, продолжительное время безуспешно выступали активисты.

фото: люблюпитер, Citywalls.ru