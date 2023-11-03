Ленобласть отправит делегацию на глиноземное производство в Китай

Строительство глиноземного завода в Ленобласти не начнется до прохождения всех необходимых экспертиз, пообещал губернатор региона Александр Дрозденко на заседании общественного экологического совета. По его утверждению, власти намерены следовать в этом вопросе существующему законодательству.

"Пока не будут пройдены все этапы изысканий и пройдены все экспертизы, никто не будет говорить о том, что глиноземный завод будет построен. Наша задача, и федеральных органов власти — сделать все в полном соответствии с законодательством", — приводит слова Дрозденко Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Глава региона поручил отправить общественных активистов в Китай на современное глиноземное производство.

Кроме того, при областном Экосовете планируется создание экспертной группы по вопросам строительства предприятия, следует из слов Дрозденко.

Ранее администрация Ленобласти представила отзыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что опасения местных жителей, недовольных планами строительства завода, преувеличены.

Предприятие планируется построить в Ломоносовском районе области, оно должно стать вторым по мощности в мире. Между тем в петербургском отделении КПРФ объявили о планах собирать подписи против завода.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"