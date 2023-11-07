В Петербурге суд до февраля продлил арест экс-директору НИИ вакцин и сывороток

Бывший директор петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин до февраля останется под стражей, решил 7 ноября Куйбышевский районный суд. Против ученого выдвинуты обвинения в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, своими действиями Трухин мог нанести учреждению ущерб на сумму свыше 436 миллионов рублей. Сам он вину в инкриминируемой растрате не признал, сообщалось ранее. В СИЗО его поместили в начале сентября.

На заседании во вторник Трухин возражал против продления меры пресечения и утверждал, что не намерен скрываться от следствия и кому-либо угрожать. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, фигурант просил заменить содержание в СИЗО на домашний арест.

Обвинение Трухину предъявили в сентябре, за прошедшее время стало известно об имеющемся у него гражданстве Никарагуа. Следствие поделилось опасениями о том, что ученый мог иметь неустановленных соучастников или пособников.

Суд продлил Трухину арест до 7 февраля следующего года.

Фото: ЗАКС.Ру