Депутатский мандат Власова может достаться координатору Забайкальского отделения ЛДПР

Лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий определился с кандидатурой преемницы Василия Власова на посту депутата Госдумы, сообщил 7 ноября Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД". Освободившийся мандат может достаться координатору Забайкальского отделения ЛДПР, экс-депутату Госдумы Василине Кулиевой.

"Показала уникальные, непростые результаты, может быть не в цифрах, а относительного того, что было и что стало в Забайкальском отделении", — отозвался Слуцкий о деятельности Кулиевой.

Политик сообщил о планах поставить вопрос о кандидатуре Кулиевой на рассмотрение Высшего совета ЛДПР в среду, 8 ноября. Он также выразил надежду, что однопартийцы поддержат этот выбор.

Неделей ранее Госдума лишила депутатских мандатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова (СРЗП) за прогулы. Власов до середины минувшего июля возглавлял отделение партии в Петербурге, также он был известен благодаря своей поддержке ЧВК "Вагнер", которой он предоставлял помещение в своей приемной.

Фото: ЗАКС.Ру