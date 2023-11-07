В Петербурге восемь человек получили штрафы за незаконное переодевание в омоновцев

Мировая судья участка № 210 в Петербурге вынесла решение по делу о незаконном ношении форменной одежды (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ) восьмерыми задержанными у дома № 126 по Невскому проспекту. Ответчики устроили розыгрыш за деньги, в рамках которого изображали сотрудников Росгвардии.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, задержанные "своими действиями имитировали работу силовых структур, создавая негативный образ работы правоохранительных органов". Речь идет о том, что они "положили людей на землю, били палками, использовали страйкбольное оружие, чем игнорировали правила приличия, демонстрировали неуважение к обществу". Часть из участников действа была облачена в форму, похожую на ту, что носят сотрудники ОМОНа.

Судья признала восьмерых виновными и назначила каждого штраф в размере 1,3 тысячи рублей. Форму у них она постановила конфисковать.

О задержании молодых людей в форме Росгвардии стало известно в конце октября. Как сообщалось, ими оказались сотрудники коммерческой фирмы, занимающейся организацией розыгрышей с участием людей в форме. По их признанию, речь шла о выполнении заказа для коуч-встречи.

Позже Смольнинский суд арестовал за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) в общей сложности 25 участников мероприятия.

Фото: ЗАКС.Ру