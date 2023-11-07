Госдума поддержала отмену поручительств погибших участников СВО

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о прекращении поручительств участников СВО по кредитам в случае их гибели или получения тяжелых увечий, сообщила 7 ноября пресс-служба нижней палаты парламента. Документ был внесен в августе членами рабочей группы по вопросам спецоперации.

Законопроект гарантирует, что поручительства участников СВО не будут переходить членам их семей в случае их гибели или же получения инвалидности I степени от ранения. Сейчас подобные обязательства могут переходить по наследству.

"Для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей. Принятый в первом чтении законопроект прекращает обязательства военнослужащего, вытекающие из договоров поручительства, в случае его гибели или признания инвалидом I группы", — приводит пресс-служба Госдумы слова спикера Вячеслава Володина.

В случае принятия законопроекта его действие будет распространяться на договоры поручительства с участием военнослужащих, заключенные с момента начала специальной военной операции.

Фото: ЗАКС.Ру