Беглов предложил увеличить дефицит бюджета на 2024 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов подготовил свою поправку к бюджету города на 2024 год и плановые 2025 и 2026 годы. Документ опубликовал комитет финансов 7 ноября.

Доходы города в следующем году предлагается увеличить на 11,1 млрд рублей — до 1,117 трлн рублей. Расходы при этом вырастут на 39,2 млрд рублей и составят 1,33 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета может вырасти до 157,7 млрд рублей.

В пояснительной записке уточняется, что расходы увеличиваются на Адресную инвестиционную программу, ликвидацию несанкционированных свалок, предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, зарплаты работникам бюджетной сферы и другое.

Первое чтение главного финансового документа города на 2024 год прошло в Законодательном собрании Петербурга 31 октября. Во время представления проекта губернатор Александр Беглов заявил, что общую сумму средств на единовременные выплаты участникам СВО планируется увеличить с 3 до 5 млрд рублей. В своей поправке градоначальник действительно добавляет 2 млрд рублей на эти цели комитету по соцполитике.