Суд прекратил уголовное дело из-за обустройства мансарды в доме Челищева

Дзержинский районный суд освободил от уголовной ответственности за повреждение объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ) председателя ТСЖ "Дом Челищева" Петра Кузнецова. Основанием для этого стало истечение срока давности, рассказали 8 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В вину Капустину ставилось проведение незаконных работ на чердаке дома № 31 по улице Чайковского. Здание, известное как дом Челищева (Мануся), признано объектом культурного наследия регионального значения. Согласно материалам дела, Капустин позволил обустроить в чердачных помещениях мансарду над частью помещений одной из квартир памятника. При этом он не известил о планах КГИОП и администрацию района, а привлеченные к работам строители не имели лицензии Минкульта. Обустройство мансарды произошло в период с марта 2020 по октябрь 2021 года.

В результате действий Капустина объекту наследия был нанесен ущерб без малого на два миллиона рублей, сообщили в судебной пресс-службе.

"Капустиным было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Стороны не возражали", — говорится в сообщении пресс-службы. Срок давности по делу истек 12 октября нынешнего года, в связи с чем суд прекратил разбирательство.

Наказание по статье о повреждении объекта культурного наследия предусматривает наложение штрафа до трех миллионов рублей или же лишение свободы на срок до трех лет. Само уголовное дело из-за повреждения дома Челищева было направлено в суд еще в конце сентября прошлого года.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербург"