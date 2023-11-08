Бастрыкин поручил возбудить дело из-за утонувшей в Неве пассажирки автомобиля

Сообщение о гибели пассажирки съехавшего в Неву автомобиля привлекло внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как рассказали 8 ноября в силовом ведомстве, руководитель поручил возбудить уголовное дело по факту убийства.

О произошедшем Бастрыкин узнал из публикаций в СМИ. Речь идет об инциденте, произошедшем вечером 5 ноября в Невском районе. Уроженец Таджикистана вышел тогда из автомобиля, не поставив его на ручной тормоз. Машина тронулась с места, попытки остановить ее окончились неудачей. В итоге она вылетела в Неву, где затонула вместе со своей 33-летней пассажиркой. Женщина не смогла выбраться наружу и захлебнулась.

Ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК).

"ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу инициировало перед прокурором вопрос передачи уголовного дела по данному факту из органов внутренних дел в свое производство", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ Олегу Бобкову "возбудить уголовное дело по факту убийства и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования". Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате СК.

Фото: Telegram-канал "Следком"