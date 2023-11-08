Горсуд оставил без изменений решение по строительству на Охтинском мысе

Городской суд Петербурга оставил без изменений решение Куйбышевского районного суда, отказавшего в признании незаконными экспертного заключения и выданного разрешения на строительство на территории Охтинского мыса. Активисты добивались в апелляционной инстанции противоположного.

Как уточнили 8 ноября в объединенной пресс-службе городских судов, ранее Куйбышевский райсуд рассмотрел административные иски, поданные в связи с планами возвести офисное здание на мысу. Ответчиком по иску о признании незаконным заключения о соответствии проекта общественно-делового центра "Газпром нефть" режиму использования земель в границах охранной зоны Петербурга. Во втором случае активисты оспаривали законность разрешения на строительство, выданного Госстройнадзором в пользу ООО "Газпром Лахта".

Куйбышевский суд в обоих случаях в удовлетворении исков отказал. Теперь же Горсуд подтвердил вынесенные решения и оставил их без изменений.

"Газпром нефть" намеревается возвести здание на Охтинском мысе, против чего выступают градозащитники. Последние апеллируют к исторической ценности этого места, где археологи обнаружили неолитическую стоянку, а также остатки крепостей Ландскрона и Ниеншанц. Градозащитники добиваются создания здесь археологического музея.

Фото: ЗАКС.Ру