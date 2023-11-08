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Новости 15:55

Горсуд оставил без изменений решение по строительству на Охтинском мысе

фото ЗакС политика Горсуд оставил без изменений решение по строительству на Охтинском мысе

Городской суд Петербурга оставил без изменений решение Куйбышевского районного суда, отказавшего в признании незаконными экспертного заключения и выданного разрешения на строительство на территории Охтинского мыса. Активисты добивались в апелляционной инстанции противоположного.

Как уточнили 8 ноября в объединенной пресс-службе городских судов, ранее Куйбышевский райсуд рассмотрел административные иски, поданные в связи с планами возвести офисное здание на мысу. Ответчиком по иску о признании незаконным заключения о соответствии проекта общественно-делового центра "Газпром нефть" режиму использования земель в границах охранной зоны Петербурга. Во втором случае активисты оспаривали законность разрешения на строительство, выданного Госстройнадзором в пользу ООО "Газпром Лахта".

Куйбышевский суд в обоих случаях в удовлетворении исков отказал. Теперь же Горсуд подтвердил вынесенные решения и оставил их без изменений.

"Газпром нефть" намеревается возвести здание на Охтинском мысе, против чего выступают градозащитники. Последние апеллируют к исторической ценности этого места, где археологи обнаружили неолитическую стоянку, а также остатки крепостей Ландскрона и Ниеншанц. Градозащитники добиваются создания здесь археологического музея.

Фото: ЗАКС.Ру


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