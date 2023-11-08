Рядом со стройкой ЖК на улице Доблести вздыбился асфальт

Возле стройплощадки на улице Доблести, где собираются возвести жилье на тысячу квартир, начал "рваться" асфальт. В некоторых местах дорожная поверхность вздыбилась и пошла буграми. Фотографии опубликовала активистка Алла Андреева в своем Telegram-канале. Против стройки уже полгода выступают жители близлежащих домов, которые опасаются, что работы могут привести к ущербу окружающим зданиям.

Депутат МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик сообщил ЗАКС.Ру, что проблемы возникли во время забивки свай. Ранее противники застройки рассказывали, что на месте планируемого строительства есть подземные грунтовые воды.

Активисты пытаются через суд добиться аннулирования разрешения на строительство, выданного дочерней компании "Лидер Групп". Истцам сперва даже удалось добиться ограничительных мер, но застройщик оспорил решение в Горсуде.

ЗАКС.Ру уже рассказывал о конфликте жителей и застройщика. Местные жители хотят, чтобы на месте стройки появился сквер или социальная инфраструктура.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Аллы Андреевой