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Новости 18:10

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту застройки Пулковского парка

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить дело по факту застройки Пулковского парка

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за планов построить здание ЗАГС рядом с Пулковским парком, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Петербуржцы уже три года пытаются препятствовать планам строительства. Речь идет о зеленом участке рядом с парком.

Ранее в главном следственном управлении по Петербургу проводили проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Теперь СК выясняет, в чем причина отказа.

Кроме застройки, петербуржцы пожаловались Бастрыкину на планы заменить газон в парке на рулонный. По мнению одной из местных жительниц, это может разрушить берега пруда.

По данным СК, планами застроить участок недовольны 17 тысяч петербуржцев.

Фото: пресс-служба СК РФ


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