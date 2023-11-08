Бастрыкин поручил возбудить дело по факту застройки Пулковского парка

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за планов построить здание ЗАГС рядом с Пулковским парком, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Петербуржцы уже три года пытаются препятствовать планам строительства. Речь идет о зеленом участке рядом с парком.

Ранее в главном следственном управлении по Петербургу проводили проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Теперь СК выясняет, в чем причина отказа.

Кроме застройки, петербуржцы пожаловались Бастрыкину на планы заменить газон в парке на рулонный. По мнению одной из местных жительниц, это может разрушить берега пруда.

По данным СК, планами застроить участок недовольны 17 тысяч петербуржцев.

Фото: пресс-служба СК РФ