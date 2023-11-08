Комтранс отчитался об итогах работы за девять месяцев

Петербургский комитет по транспорту рассказал 8 ноября об итогах девятимесячной работы по организации безопасного движения на дорогах. Речь идет об установке светофоров, нанесении разметки и обустройстве переходов.

Согласно приведенной информации, с января по сентябрь в Петербурге появилось 79 новых светофоров Т.7 по 36 адресам и 157 устройств голосового сопровождения по 19 адресам, а также на 22 адресах выровняли неровности. Еще на 73 — обустроили нерегулируемые пешеходные переходы.

Кроме того, дорожники нанесли свыше 709 тысяч квадратных метров разметки и установили более двух тысяч знаков "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор". Замене подверглись более шести тысяч дорожных знаков.

В Красногвардейском районе выполняются работы по обустройству выделенных полос общественного транспорта. "Сейчас на участке от перекрестка Заневского проспекта и проспекта Энергетиков до проспекта Косыгина установлены Г-образные опоры взамен временных конструкций, существовавших там с 2017 года — периода реконструкции трамвайных путей", — отметили в комтрансе.

Ранее комитет отобрал 26 компаний для оказания услуг социального такси в Петербурге в следующем году.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"