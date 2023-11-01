Комтранс Петербурга выбрал 26 компаний для оказания услуг социального такси

В комитете по транспорту Петербурга выбрали 26 компаний для оказания услуг социального такси в Санкт-Петербурге в 2024 году, об этом 31 октября сообщили в пресс-службе комитета.

Перевозчики представили на отбор 1742 стандартные машины и 41 специализированный автомобиль с аппарелями и подъемниками, которые были осмотрены на площадке ГИБДД.

За девять месяцев 2023 года услугами социального такси воспользовались 28 984 петербуржца, совершив более 590 000 поездок.

Услуги социального такси предоставляются людям с ограниченными возможностями, которые оплачивают только часть стоимости услуг транспортных организаций.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга