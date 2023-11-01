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Новости 11:48

Комтранс Петербурга выбрал 26 компаний для оказания услуг социального такси

фото ЗакС политика Комтранс Петербурга выбрал 26 компаний для оказания услуг социального такси

В комитете по транспорту Петербурга выбрали 26 компаний для оказания услуг социального такси в Санкт-Петербурге в 2024 году, об этом 31 октября сообщили в пресс-службе комитета.

Перевозчики представили на отбор 1742 стандартные машины и 41 специализированный автомобиль с аппарелями и подъемниками, которые были осмотрены на площадке ГИБДД. 

За девять месяцев 2023 года услугами социального такси воспользовались 28 984 петербуржца, совершив более 590 000 поездок.

Услуги социального такси предоставляются людям с ограниченными возможностями, которые оплачивают только часть стоимости услуг транспортных организаций.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга


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